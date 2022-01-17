Мощный взрыв в Черновцах и равнодушие медиков в Одессе — главные новости за ночь

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В Черновцах раздался мощный взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие
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В Одессе медики оставили умирать мужчину посреди улицы
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