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Мощный взрыв в Черновцах и равнодушие медиков в Одессе — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 января, 06:00
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В Черновцах произошел взрыв в многоэтажке, а в Одессе медики отказались спасать мужчину
В многоэтажном доме в Черновцах взорвался газ, а в Одессе врачи оставили умирать мужчину/Коллаж: "Сегодня"
В многоэтажном доме в Черновцах взорвался газ, а в Одессе врачи оставили умирать мужчину/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Черновцах раздался мощный взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

В центре Черновцов произошел взрыв газа в многоэтажке. В результате два человека получили ранения. Причины взрыва пока не называют.

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С дома эвакуировали жителей/Коллаж: "Сегодня"
С дома эвакуировали жителей/Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Красная площадь и #ilovemoscow: амбассадор страницы Украины в Instagram попала в скандал

Фотоблогер, которая является фотоамбассадором официальной страницы Украины в Instagram, опубликовала в своем аккаунте в соцсети публикацию-ностальгию о Москве. Свой пост она дополнила хештегом ilovemoscow.

Фотоблог загрузила снимок московского храма в соцсеть/Фото: Instagram/_ksu_erm_, коллаж: "Сегодня"
Фотоблог загрузила снимок московского храма в соцсеть/Фото: Instagram/_ksu_erm_, коллаж: "Сегодня"

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В Одессе медики оставили умирать мужчину посреди улицы

В Одессе вблизи пункта обогрева на Куликовом Поле умер мужчина. Его привезла и оставила карета скорой. Скорее всего, причиной смерти стала передозировка каким-то наркотическим веществом.

Умершему было около 40 лет/Коллаж: "Сегодня"
Умершему было около 40 лет/Коллаж: "Сегодня"

В Полтавской области автомобиль въехал в газовую емкость на АЗС

В Полтавской области микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на территории АЗС. В результате столкновения произошел сильный пожар.

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ДТП произошло в городе Кременчуг/Фото: ГСЧС Украины, коллаж: "Сегодня"
ДТП произошло в городе Кременчуг/Фото: ГСЧС Украины, коллаж: "Сегодня"

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