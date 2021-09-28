Мощный взрыв в Швеции и тревожная ситуация с COVID-19, – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

ВР выделит 12 млрд гривен на субсидии, а Скабеевой пригрозили тюремным сроком из-за шуток об Украине

В Швеции взрыв, а в Ираке пожар на военной базе США / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости вторника, 28 сентября.

ВР выделит 12 млрд гривен на субсидии

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине на программу субсидий будет выделено еще 12,1 млрд грн.

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По ее словам, в проект госбюджета на 2022 заложено более 38 млрд гривен на субсидии. По мнению министра, при нынешних тарифах и объемах потребления этих средств достаточно. Однако если возникнет критическая ситуация, то правительство снова выделит дополнительные средства.

Четыре области Украины могут попасть в оранжевую зону

В Украине по состоянию на вторник, 28 сентября, четыре региона демонстрируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Другие области страны соответствуют желтому уровню эпидемической опасности, который ввели 23 сентября.

Согласно данным Минздрава, к оранжевой зоне относятся следующие области Украины:

Донецкая;

Тернопольская;

Черкасская;

Черновицкая.

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В Украине за последние сутки выявили 6552 новых случая инфицирования коронавирусом.

Взрыв в Швеции

В многоэтажке шведского города Гетеборг сегодня, 28 сентября, прогремел мощный взрыв, который привел к пожару. В результате инцидента пострадали более 20 человек.

Инцидент произошел в центральной части города около пяти утра. Сейчас на месте работали спасатели.

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По меньшей мере 6 человек доставили в больницу машины скорой помощи, еще 18 пострадавших в медучреждение привез автобус. Предварительно, люди в автобусе получили легкие травмы.

Россия сократила транзит газа в Европу

Прокачка газа по газопроводу Ямал – Европа 28 сентября упала более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Поток газа на входе в Германию вышел на уровень менее 1,5 млн куб. м в час – после 3,4 млн куб. м в час 27 сентября.

Ямал – Европа протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и управляется он национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

Пожар на военной базе США в Ираке

В Ираке возле аэропорта Багдада сегодня, 28 сентября, произошел масштабный пожар на территории военной базы США. Клубы дымы взмыли вверх на десятки метров.

По словам очевидцев, речь о базе "Виктория". Там дислоцированы американские военнослужащие.

Причина пожара пока неизвестна. Также нет информации о пострадавших или погибших.

Скабеевой пригрозили тюремным сроком из-за шуток об Украине

На днях между главной пропагандисткой российского ТВ Ольгой Скабеевой и украинским депутатом Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко произошел конфликт. Первая поумничала про российский газ, но нарвалась на жесткий ответ. Теперь они продолжают троллить друг друга в Сети.

"Полковник Скабеева, самое время научиться употреблять правильные предлоги: — В Украине; — российскую делегацию не пустили В ПАСЕ; — Ольга Скабеева будет сидеть В тюрьме", - написал Гончаренко.