Мужчина украл 140 тысяч гривен, собранных на лечение тяжелобольного ребенка

Мошенник с помощью обмана украл у женщины 140 тыс. грн с ее карты. Потерпевшая собирала деньги на лечение дочери.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Как было установлено, 32-летний мужчина завладел деньгами с банковской карты гражданки, которая собирала деньги на лечение дочери. Для этого преступник позвонил потерпевшей, представился помощником чиновника, руководителя благотворительной организаций и предложил помощь.

Мужчина попросил женщину предоставить номера телефонов ее родственников, чтобы он мог убедиться, что семья действительно нуждается в помощи. Он заблокировал номер потерпевшей, с последующим перевыпуском сим-карты.

"Со счета женщины он перевел все деньги, собранные на лечение дочери. По предварительным подсчетам, убытки достигают почти 140 тыс. гривен. Из-за недостатка денег, больная умерла ", – говорится в сообщении

Впоследствии ребенок умер. Сейчас полиция решет вопрос об избрании меры пресечения преступнику.

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Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Украине полицейские разоблачили группу мошенников, которые опустошили банковские счета пострадавших более чем на миллион гривен.

Также напомним, в прошлом году в столице мошенник выдавал себя за внештатного помощника и близкого друга представителя высшего руководства страны и пытался на этом заработать немалые деньги.

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