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Мошенники четыре года водили за нос предпринимателей по всей Украине

20 января, 02:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Преступники использовали несколько схем

Харьковские следователи передали в суд уголовное дело группы мошенников, который в течение 2017-2020 годов обманом завладевали денежными средствами и продукцией предпринимателей в Харьковской и других областях Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В состав группировки входили два мужчины и пять женщин в возрасте от 20 до 34 лет, которые использовали несколько преступных схем. Общая сумма материального ущерба потерпевших составила почти 400 тыс. гривен.

"Мошенники размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива, или находили в сети интернет аналогичные объявления предпринимателей. В дальнейшем предлагали потерпевшим сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и завладевали переведенными средствами", – рассказали в полиции.

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Следователи также установили несколько фактов, когда правонарушители исчезали после получения товаров для перевозки. Всего задокументировано 16 эпизодов преступлений.

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Харьковские правоохранители провели 9 обысков на территории нескольких регионов Украины, во время которых изъяли незаконно полученные денежные средства и другие ценности, записи "черной бухгалтерии", средства связи и другую технику.

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Сейчас шестеро подозреваемых уже под стражей, на их имущество наложен арест. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье разоблачили супругов, которые организовали псевдотуристичний бизнес.

Мы также сообщали, что в Украине мошенники научились зарабатывать на негативных тестах на COVID-19они продают липовые справки.

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Харьков мошенники предприниматели харьковская область
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