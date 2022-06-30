Мошенники звонят украинцам от имени Виталия Кима: что говорят (видео)

Глава Николаевской ОВА прокомментировал ситуацию

Украинцы начали получать звонки от "Виталия Кима". / Фото: Коллаж: Сегодня

Стало известно, что мошенники от имени главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима начали звонить украинцам.

Об этом написал сам Виталий Ким у себя на странице в Telegram.

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Детали

По его словам, появилась информация, что от имени главы Николаевской ОВА идут звонки и просят помощь.

"Официально говорю – у нас все есть. Мы справляемся, есть предприятия, которые помогают добровольно. Я никому не звоню и от меня никто не может звонить. Точка", – рассказал Ким.

Ранее Виталий Ким объяснил, почему перестал записывать свои знаменитые видеообращения, и рассказал про изначальную цель его роликов.