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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Можем проснуться уже в ЕС? Заявку Украины о вступлении уже рассматривают

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 03:55
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Постоянному представителю при ЕС уже передали заявку нашей страны на членство – ее уже начали рассматривать
Заявку на членство в ЕС подписал Зеленский
Заявку на членство в ЕС подписал Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

В Евросоюзе уже начали процедуру рассмотрения заявки на членство Украины в ЕС, которую подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов в Twitter.

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Он уточнил, что уже передал запрос нашей страны, его зарегистрировали и начали рассматривать.

"Вручил подписанную президентом Владимиром Зеленским заявку Украины на членство в Европейском Союзе постоянному представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата", – написал Ченцов.

Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжении России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

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"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

Принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу, заявил 28 февраля вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. Однако отметим, это он сказал до того, как Украина направила заявку на членство.

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