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Может ли врач назначить антибиотики больным COVID-19? В Минздраве ответили

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
23 ноября, 06:00
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В Минздраве назвали исключение, когда врачи могут назначать антибиотики при заболевании коронавирусом
Врачи рассказали, нужны ли антибиотики при лечении коронавируса.
Врачи рассказали, нужны ли антибиотики при лечении коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве здравоохранения объяснили, необходимы ли антибиотики для лечения коронавируса. Этим вопросом чаще всего задаются те, кто уже болел раньше, независимо от тяжести протекания болезни.

Сайт "Сегодня" публикует разъяснения Минздрава.

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Коронавирусная болезнь COVID-19 имеет вирусное происхождение, собственно об этом говорит само название заболевания. Поэтому лечить его антибиотиками нецелесообразно, ведь антибиотики не действуют на вирусы, только на бактерии.

"Профилактический" прием антибиотиков тоже совершенно исключен по той же причине: антибиотики не лечат коронавирус.

Как может навредить неконтролируемый прием антибиотиков

Он может наносить значительный вред здоровью, начиная от побочных реакций у конкретного пациента и заканчивая увеличением количества антибиотикорезистентных бактерий (устойчивых к антибиотикам вследствие изменений или мутаций в их ДНК).

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Если врачи сталкиваются с антибиотикорезистентными бактериями, для больного это означает, что лечение может быть более длительным, менее эффективным и, как следствие, более дорогостоящим.

Поэтому решение о применении антибиотиков может принять исключительно доктор, в зависимости от тяжести протекания болезни, степени пораженности внутренних органов и, главное, наличия показаний для их применения.

Врач не может назначать антибиотики по своему усмотрению

Лечение происходит согласно Стандарту предоставления медицинской помощи "Коронавирусная инфекция", который постоянно актуализируется и обновляется.

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"Назначать антибиотики при коронавирусной болезни COVID-19 может исключительно доктор при наличии сопутствующей бактериальной инфекции. Вирусная инфекция не лечится антибиотиками. Прием антибактериальных препаратов без назначения специалиста может нанести значительный вред вашему здоровью", – отмечают в Минздраве.

В Украине ограничат продажу антибиотиков

Уже весной правила продажи этого лекарства в аптеках должны измениться. Новый приказ Минздрава № 1971 обязывает врачей с 1 апреля 2022-го выписывать только электронные рецепты на лекарственные средства, которые согласно инструкции подлежат отпуску по рецепту.

"Поэтому каждое назначение вашего семейного врача или педиатра будет взвешенным и контролируемым, а вредной практике самолечения будет положен конец", – надеются в Минздраве.

Раньше мы писали:

  • Продажа антибиотиков за год пандемии выросли втрое. Врачи утверждают, что людям следует опасаться не вакцины от коронавируса, а последствий злоупотребления антибиотиками.
  • А в будущем антибиотики могут стать совсем не действенными, и придется искать другие пути лечения опасных заболеваний.

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