Может оторвать кисти. Россияне разбрасывают замаскированную взрывчатку с зелеными метками

Оккупанты разбрасывают заминированные предметы по украинским населенным пунктам

Предметы с метками россиян могут быть заминированы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцев предупреждают о новом виде диверсий против гражданского населения. Российские оккупанты разбрасывают на первый взгляд неподозрительные вещи, но при поднятии которых у людей отрывает кисти.

Об этом сообщил сайту "Сегодня" директор благотворительного фонда "Кран".

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Как работает враг

Разбрасывают спичечные коробки и разные небольшие предметы с зеленой меткой. Люди полагают, что это метка для ракетного удара. Начинают забирать и им отрывают кисти.

"За ночь и утро, в Харькове уже несколько случаев. Если нашли что-то подобное, просто звоните 102 или военным сообщите. Будьте осторожны", – говорится в сообщении.

Подозрительные вещи могут быть заминированы

В Сумской области диверсионные группы распространяют заминированные ценные вещи и технические гаджеты.

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"Обратите внимание! Срочно!!! Диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов заминированных! Не трогать и срочно сообщать о таких фактах", – говорится в сообщении.

Ситуация с диверсантами

25 февраля в Киеве поймали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду.

Также сообщалось, что в Киеве были ликвидированы российские диверсанты, прорвавшиеся в Облонский район столицы. Кроме того, на Троещине было задержано 60 диверсантов

26 февраля мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп.

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Наряду со сбитым под Гостомелем вертолетом был задержан полицией российский диверсант. Пытался выдать себя за украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его забросили в Украину.