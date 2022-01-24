Можно ли людям с гипертонией прививаться от COVID-19 – медики ответили

Украинцам, у которых повышенное давление, рекомендуют вакцинироваться от коронавируса. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.
Почему нужно вакцинироваться людям с гипертонией?
Люди пустили миф, что с повышенным давлением нельзя вакцинироваться от коронавируса.
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На самом деле гипертония является прямым показанием к вакцинации, так как коронавирус может привести к осложнениям сердечно-сосудистых болезней или даже смерти пациента.
Людям рекомендуют вакцинироваться. Фото: РБК
Нужен ли тест на антитела перед COVID-вакцинацией?
Украинцам не нужно делать тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса. Его результат не позволяет сделать вывод об уровне иммунной защиты человека.
Надежных данных о том, сколько длится иммунитет после перенесенного СOVID-19, пока нет. Вакцины уменьшают риск госпитализации и смерти, а также способны облегчить течение и последствия болезни. Так что, если вы переболели, вам все равно нужно прививаться.
В Украине разрешили бустерную COVID-вакцинацию: кому будет доступна
Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как рассказал Ляшко, Минздрав подписал документ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.
Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".
Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.
Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.
Важно добавить, что после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее ввода. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.