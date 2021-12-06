Можно ли заболеть гриппом и COVID-19 одновременно? Врач объяснила

Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19. Чаще в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга.
Об этом сообщила врач-анестезиолог Дария Симчук, передает "Коронавирус инфо".
Гриппом и COVID-19 можно заболеть одновременно
"Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19. Чаще в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит согласно имеющимся протоколам и во многом зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента", – рассказала врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. В. П. Павлусенко" Житомирского городского совета Дария Симчук.
Стоит отметить, что при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением. Расскажите доктору о своих симптомах, как они развивались. Следите за температурой тела, артериальным давлением, сатурацией кислорода.
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Врач учтет ваши клинические данные, имеющиеся сопутствующие заболевания и риски, и примет решение о дальнейшем дополнительном обследовании и лечении.
Помните, что лучший метод борьбы с болезнями – профилактика. Кроме того, не забывайте о санитарно-противоэпидемическом режиме и вакцинации.
Общие симптомы
Определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно если учитывать, что COVID-19 имеет широкий спектр симптомов. Для точного диагноза необходимо тестирование.
Важно, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.
Общие симптомы:
- повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,
- кашель,
- усталость,
- одышка и затрудненное дыхание,
- боль в горле,
- насморк и заложенность носа,
- боль в мышцах,
- головная боль,
- рвота и диарея,
- потеря вкуса и запаха (хотя чаще встречается при COVID-19).
С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один день и более. В обоих случаях инфицированный человек может выделять и распространять вирус до появления видимых симптомов.
Отличия
Симптомы COVID-19 могут проявляться дольше симптомов гриппа. В случае с COVID-19 человек может быть заразным дольше, чем болея гриппом.
В группы, имеющие риск тяжелого течения гриппа и COVID-19, входят люди пожилого возраста, люди с сопутствующими заболеваниями, беременные.