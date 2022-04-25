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"Мрия" будет жить. Как планируют восстановить легендарный самолет

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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25 апреля, 16:58
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У специалистов есть сценарии восстановления "Мрии", которая и дальше будет устанавливать мировые рекорды
Украина построит новый самолет
Украина построит новый самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские конструкторы планируют построить новый крупнейший военно-транспортный самолет АН-225. Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"Мы имеем план создать новую украинскую "Мрию", у нас уже есть несколько сценариев. Сейчас наши специалисты ГП "Антонов" работают над исследованием того, что осталось от нашего самолета. Частично уцелевшая хвостовая часть и двигатели, в частности несколько из них можно будет использовать в производстве. Некоторые агрегаты мы точно используем, но новая "Мрия" должна быть еще лучше. Этот самолет установил 240 мировых рекордов и у нас есть амбиции, чтобы новый АН-225, построенный в Украине, установил еще несколько мировых рекордов", – рассказал Гусев.

Также он отметил, что сейчас идет обсуждение и переговоры с междурядными партнёрами касательно возобновления самолета.

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"В тоже время мы обсуждаем с нашими международными партнёрами чтобы создать аэрокосмическую коалицию по возобновлению этого уникального самолет. Уникального не только для нашей страны – для всего мира. Самолета, который является самым большим, самолета, который привлекался к разным космическим программам, самолета, который может и должен стать еще одним символом развития человечества, цивилизации и аэрокосмических технологий", – отметил он.

Что известно про Ан-225 "Мрия"

Более чем за 30 лет эксплуатации самолет показал свои уникальные летно-технические характеристики. Ан-225 мог перевозить сверхгабаритные грузы, которые не в состоянии осуществить ни один другой грузовой самолет.

Самолет установил 240 мировых рекордов. Также Ан-225 мог осуществлять в полете горизонтальный старт космических кораблей и ракет и перевозить определенных видов грузы на фюзеляже.

Легендарный украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" был уничтожен оккупантами в Гостомеле 25 февраля.

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Тем не менее, несмотря на то что "Мрия" была построена в единственном варианте, в мире остается еще один экземпляр легендарного детища Антонова, и находится он в Германии. Правда, это не полноценный самолет, а подробная копия Ан-225 в масштабе 1 к 16, построена инженером Михаэлем Шпейером.

в Украине уже открыли сбор средств на восстановление самого крупного грузового самолета в мире. Для этого понадобится от 700 миллионов до одного миллиарда долларов.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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