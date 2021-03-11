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"Мудаки и выродки": нардеп от "Слуги народа" обругал противников Лукашенко

11 марта, 06:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Шевченко также пообещал прогнать неких "заграничных агентов" из Украины

Один из членов политической силы "Слуга народа" Евгений Шевченко крайне грубо высказался о расследовании телеграм-канала Nexta о непризнанном президенте Беларуси Александре Лукашенко, а также прошелся по всем его противникам.

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Гневный пост с ненормативной лексикой появился в телеграм-канале депутата.

"Nexta – вы просто трусливые пид***сы. Все кто на Батьку льют эту ложь, конченные мудаки и выродки. Лукашенко от Народа, и для Народа. И мы вместе, вам еще покажем, как миром править во благо простого Народа", – написал Шевченко.

В то же время политик разместил загадочное обращение к украинцам, пообещав им "народный суд", осуждение "врагов народа" и прогнать "заграничных агентов".

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"Украинцы, родные мои! Подождите еще немного. Мы прогоним этих заграничных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти так и в СМИ. Будет им ещё народный суд... С нами Бог, с нами народ – Великой Украины!" – написал депутат.

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Напомним, в феврале народный депутат от "Слуги народа" был замечен на VI Всебелорусском народном собрании, где присутствовал по приглашению местной власти. На этом мероприятии более 3 часов выступал непризнанный президент Александр Лукашенко.

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Беларусь Александр Лукашенко слуга народа Евгений Шевченко
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