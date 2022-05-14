Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇧🇾 Скандал с Тихановской ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Мультитест вместо ВНО: как, когда и где пройти

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 11:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В УЦОКО рассказали об условиях прохождения теста, который заменит ВНО
Обнародован график проведения мультипредметного тестирования
Обнародован график проведения мультипредметного тестирования / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине ВНО (внешнее независимое тестирование) заменили национальным мультипредметным тестом. НМТ – это тест для поступления на бакалаврскую (для медиков — магистерскую) степень заведений высшего образования в 2022 году. Украинский центр оценивания качества образования опубликовал условия и даты проведения национального мультипредметного теста.

Как принять участие

Если вы в течение основного периода регистрации создали регистрационную карточку участника ВНО, вы являетесь потенциальным участником НМТ. Подтвердить намерение проходить тест нужно с 20 мая по 7 июня на информационной странице, там же необходимо выбрать из предложенного перечня название населенного пункта, в котором или вблизи которого абитуриент находиться в период проведения НМТ.

Реклама

Те выпускники, которые в определенный период не подтвердят свое участие в НМТ, не смогут сдать тестирование. Если вы не сможете подтвердить свое участие в указанный срок, то будете иметь возможность сделать это в период с 21 июня по 7 июля.

Те, кто не сможет прибыть во временные экзаменационные центры во время основной сессии, смогут пройти тестирование во время дополнительной или специальной. Для этого участникам следует подать заявку для участия в соответствующей сессии тестирования. Это можно будет сделать 1-10 августа – для участия в дополнительной сессии, 1-7 сентября – для участия в специальной сессии.

Если вы планируете проходить НМТ, но вовремя не создали регистрационную карту, вы можете это сделать с 10 по 20 июня, а затем 8–12 июля на своей Информационной обязательно подтвердить желание проходить НМТ. Тогда вы будете приглашены для участия в дополнительной сессии НМТ.

Реклама

Когда будет проходить тестирование

Мультитест 2022 будет иметь три этапа.

  • основная сессия: 18 июля – 10 августа;
  • дополнительная сессия: 16-20 августа;
  • специальная сессия: 12-16 сентября.

До 12 июля 2022 года для зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники других сессий НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования до 12 августа (дополнительная сессия) и 10 сентября (специальная сессия).

Когда будут результаты

Информация о результатах по шкале 100-200 баллов будет размещена на Информационных страницах участников до 12 августа. Результаты дополнительной сессии будут до 21 августа, специальной – до 19 сентября. Участникам рекомендуют периодически заходить на свою страницу и проверять обновления.

Реклама

Ранее мы писали:

Мультитест ВНО-2022: пробное тестирование можно пройти онлайн

Школа во время войны: Шкарлет анонсировал возобновление обучения в 14 областях

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 14 мая
1
Личный состав 27200
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 163
Вертолеты
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артиллерия 551
Артиллерия
7
Средства ПВО 88
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 411
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2059
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
Слава Украине!
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29508.38

Bitcoin Cash (BCH)

201.29

Binance Coin (BNB)

288.74

Ethereum (ETH)

2039.79

Litecoin (LTC)

68.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
36,13
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
33,97
-
37,68
44,70
33,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,42 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.42

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять