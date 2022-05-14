Мультитест вместо ВНО: как, когда и где пройти

В УЦОКО рассказали об условиях прохождения теста, который заменит ВНО

Обнародован график проведения мультипредметного тестирования / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине ВНО (внешнее независимое тестирование) заменили национальным мультипредметным тестом. НМТ – это тест для поступления на бакалаврскую (для медиков — магистерскую) степень заведений высшего образования в 2022 году. Украинский центр оценивания качества образования опубликовал условия и даты проведения национального мультипредметного теста.

Как принять участие

Если вы в течение основного периода регистрации создали регистрационную карточку участника ВНО, вы являетесь потенциальным участником НМТ. Подтвердить намерение проходить тест нужно с 20 мая по 7 июня на информационной странице, там же необходимо выбрать из предложенного перечня название населенного пункта, в котором или вблизи которого абитуриент находиться в период проведения НМТ.

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Те выпускники, которые в определенный период не подтвердят свое участие в НМТ, не смогут сдать тестирование. Если вы не сможете подтвердить свое участие в указанный срок, то будете иметь возможность сделать это в период с 21 июня по 7 июля.

Те, кто не сможет прибыть во временные экзаменационные центры во время основной сессии, смогут пройти тестирование во время дополнительной или специальной. Для этого участникам следует подать заявку для участия в соответствующей сессии тестирования. Это можно будет сделать 1-10 августа – для участия в дополнительной сессии, 1-7 сентября – для участия в специальной сессии.

Если вы планируете проходить НМТ, но вовремя не создали регистрационную карту, вы можете это сделать с 10 по 20 июня, а затем 8–12 июля на своей Информационной обязательно подтвердить желание проходить НМТ. Тогда вы будете приглашены для участия в дополнительной сессии НМТ.

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Когда будет проходить тестирование

Мультитест 2022 будет иметь три этапа.

основная сессия: 18 июля – 10 августа;

дополнительная сессия: 16-20 августа;

специальная сессия: 12-16 сентября.

До 12 июля 2022 года для зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники других сессий НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования до 12 августа (дополнительная сессия) и 10 сентября (специальная сессия).

Когда будут результаты

Информация о результатах по шкале 100-200 баллов будет размещена на Информационных страницах участников до 12 августа. Результаты дополнительной сессии будут до 21 августа, специальной – до 19 сентября. Участникам рекомендуют периодически заходить на свою страницу и проверять обновления.

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