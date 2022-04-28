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Мультитест ВНО-2022: пробное тестирование можно пройти онлайн

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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28 апреля, 12:05
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Абитуриенты могут попробовать свои силы уже сейчас
Центр оценки качества образования опубликовал пример теста для абитуриентов
Центр оценки качества образования опубликовал пример теста для абитуриентов / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году абитуриенты вместо ВНО будут сдавать национальный мультипредметный тест, который будет проходить в компьютерном формате. В Центре оценки качества образования опубликовали демонстрационный вариант теста, на котором можно потренироваться заранее. Подробности сообщает "Украинская правда"

Интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.

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Тест можно проходить онлайн, а можно загрузить файл с демонстрационным вариантом теста, пройти его позже и сверить с правильными ответами, если у вас медленный интернет или нет возможности работать на компьютере в течение 90 минут подряд.

Перед началом выполнения тренировочных заданий нужно ответить на 4 вопроса – чтобы собрать статистические данные.

Как будет проходить тестирование

Национальное мультипредметное тестирование будет длиться 90 минут, за которые необходимо выполнить 60 заданий по трем предметам:

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  • украинский язык (задание 1-20);
  • математика (задание 21-40);
  • история Украины (задание 41-60).

Во время тестирования можно будет выбирать последовательность выполнения задач, при необходимости возвращаться к предыдущим задачам, а также изменять вариант ответа.

Во время реального тестирования абитуриенты смогут использовать справочные материалы по математике, в частности, "подсмотреть" формулы по алгебре, геометрии и тригонометрии.

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