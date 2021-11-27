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Мутации "Дельты" в Украине. Будет ли новая волна эпидемии? (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
27 ноября, 06:18
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Пациентов беспокоит тошнота, рвота, кишечные расстройства
Вакцинация против коронавируса теперь обязательна и для желтой зоны эпидбезопасности. Коллаж "Сегодня"
Вакцинация против коронавируса теперь обязательна и для желтой зоны эпидбезопасности. Коллаж "Сегодня"

Новые, еще более опасные штаммы коронавируса, распространяются по Украине. Ученые проанализировали образцы больных из десяти регионов и обнаружили самую-заразную мутацию Дельта-штамма и с десяток других его вариаций. Значит ли это, что Украину ждет новая волна заболеваемости и когда мы наконец-то сможем вернуться к жизни без ограничений? Корреспондентка "Сегодня" Анастасия Кримова выясняла.

Подробности

Ученые из Института молекулярной биологии нашли десяток новых вариаций штамма Дельта, уже свирепствующих в Украине. Самую заразную неделю впервые зафиксировали в Днепре, а теперь еще на Волыни, Львовщине, Херсонщине и в Одессе. Впрочем, жалуются на количество образцов для исследований. Материала не хватает, чтобы сделать объективные выводы по стране. К примеру, для последнего исследования получили 75 образцов из восьми регионов. Когда нужно – минимум две сотни – из всех областей.

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Нужно понимать, какие штаммы, что с ними происходит, приобретают ли они какие-то новые изменения, имеют ли больные какие-то другие симптомы, повышается ли смертность.

Пациентов беспокоит тошнота, рвота, кишечные расстройства. Повышается температура и обще интенсикационные синдромы в виде головной боли, недомогания. Однако новые мутации будут еще появляться, объясняет врач Алла Мироненко. По ее словам, это естественный процесс. И чем больше вирус будет меняться, тем быстрее ослабнет. Ведь каждый последующий штамм будет поражать меньшее количество людей из-за формирования у них иммунитета.

"Варианты еще будут. Скорее всего, вирус никуда не исчезнет с планеты, просто превратится в обычный возбудитель, который будет вызывать респираторные болезни", – говорит Мироненко.

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Но это со временем. Пока в Киевской школе экономики прогнозируют еще одну вспышку в январе. А новую волну – весной. Все зависит от заболеваемости в Европе. А там количество новых случаев бьет рекорды. В соседней с нами Польше – более 28 тыс. инфицированных в сутки, в Германии – более 76 тысяч. Однако количество смертей значительно ниже, чем в Украине – из-за более высокого уровня вакцинации.

А дополнительные меры правительство ввело на этой неделе. Вакцинация против коронавируса теперь обязательна и для желтой зоны эпидбезопасности. А действие желтого сертификата, то есть одной прививки, сократили до 30 дней. Это должно побуждать украинцев делать и вторую инъекцию. В этом случае прогнозируют в Киевской школе экономики, Украина весной достигнет 60% вакцинации взрослого населения. И только тогда можно будет говорить об отмене ограничений.

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Что известно о "Дельте Плюс"?

В Украине зафиксирован новый подтип штамма коронавируса "Дельта" – AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс". Он распространяется на 10-15% быстрее своих "родственников".

Этот подтип может быть наиболее заразен среди всех вариаций коронавируса. По данным ученых, вариации "Дельты" больше влияют не на тяжесть заболевания, а на скорость передачи возбудителя.

Британские ученые проводят исследования, которые помогут понять, насколько опасен может быть новый штамм, вызывающий COVID. В то же время эксперты успокаивают: новая мутация вряд ли сможет обойти современные вакцины.

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