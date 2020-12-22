Мутация коронавируса в Великобритании: что изменится для украинцев

Украинцам рекомендуют не ездить в Великобританию в связи с выявленным там мутированным коронавирусом, а также Минздрав усилит тестирование, чтобы не пропустить возможное появление "мутанта" в нашей стране. Об этом рассказал во время онлайн-брифингаглавный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Рекомендации путешественникам:
- воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также оттуда в Украину;
- воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды, Австралию (где тоже выявлен вирус-мутант);
- воздержаться от поездок в страны, которые находятся в "красной" зоне.
Запрещать въезд из Великобритании не будут, но есть условия:
- при въезде в Украину нужно иметь страховой полюс, который покрывает лечение COVID-19 (обязательное условия для иностранцев);
- негативный ПЦР-тест (не позднее 48 часов до дня въезда в Украину);
- при отсутствии теста – 14 дней самоизоляции.
В Украине откроют "охоту" на вирус-мутант
Ляшко заявил, что в Украине усилят тестирование, чтобы убедиться, циркулирует ли у нас новый мутированный коронавирус.
"Даны соответствующие рекомендации, особенно будет обращаться внимание на людей с симптомами коронавируса и которые были в Великобритании (или контактировали с такими людьми). В случае позитивного диагноза будет отбираться изолят вируса с дальнейшей передачей на секвенирование (для определения "британского мутанта")", – объяснил санврач.
Как сообщали новости "Сегодня", Виктор Ляшко также опроверг фейки о мутированном коронавирусе, в том числе о том, что якобы в Украине его не смогут обнаружить.
Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует
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