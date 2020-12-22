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Мутация коронавируса в Великобритании: что изменится для украинцев

22 декабря, 11:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине откроют охоту на вирус-мутант увеличением тестирования

Украинцам рекомендуют не ездить в Великобританию в связи с выявленным там мутированным коронавирусом, а также Минздрав усилит тестирование, чтобы не пропустить возможное появление "мутанта" в нашей стране. Об этом рассказал во время онлайн-брифингаглавный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Рекомендации путешественникам:

  • воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также оттуда в Украину;
  • воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды, Австралию (где тоже выявлен вирус-мутант);
  • воздержаться от поездок в страны, которые находятся в "красной" зоне.

Запрещать въезд из Великобритании не будут, но есть условия:

  • при въезде в Украину нужно иметь страховой полюс, который покрывает лечение COVID-19 (обязательное условия для иностранцев);
  • негативный ПЦР-тест (не позднее 48 часов до дня въезда в Украину);
  • при отсутствии теста – 14 дней самоизоляции.

В Украине откроют "охоту" на вирус-мутант

Ляшко заявил, что в Украине усилят тестирование, чтобы убедиться, циркулирует ли у нас новый мутированный коронавирус.

"Даны соответствующие рекомендации, особенно будет обращаться внимание на людей с симптомами коронавируса и которые были в Великобритании (или контактировали с такими людьми). В случае позитивного диагноза будет отбираться изолят вируса с дальнейшей передачей на секвенирование (для определения "британского мутанта")", – объяснил санврач.

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Как сообщали новости "Сегодня", Виктор Ляшко также опроверг фейки о мутированном коронавирусе, в том числе о том, что якобы в Украине его не смогут обнаружить.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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Великобритания мутация коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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