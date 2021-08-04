Українська
$ 26,84
31,89
  1. Последние новости Украины

Мужчина с гранатой в Кабмине: полицейские начали спецоперацию

4 августа 2021 11:28

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина

Пока что правоохранители ведут переговоры с неизвестным, чтобы тот сдался НПУ

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Национальная полиция в Киеве начала специальную операцию по поимке неизвестного мужчины, который зашел в здание Кабинета министров Украины с устройством, напоминающим взрывчатку. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Реклама

По данным правоохранителей, вышеупомянутое устройство мужчина достал из кармана сразу после того, как вошел в правительственное здание в среду, 4 августа, в 10 часов утра. Затем последовали угрозы о взрыве КМУ.

Нацполиция Киева начала специальную операцию. Сейчас правоохранители ведут переговоры с неизвестным мужчиной.

"В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", – говорится в сообщении пресс-службы.

Нацполиция проводит спецоперацию

Нацполиция проводит спецоперацию / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Реклама

Напомним, председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук опубликовал видео в Facebook, на котором мужчина говорит, что он сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет". Неизвестный попросил мужчин входить в здание, а женщин – нет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украину ворвется похолодание: где спадет жара и кому не повезет с грозами
В Украину ворвется похолодание: где спадет жара и кому не повезет с грозамиУкраина
Лето на этом закончится: народный синоптик дал прогноз на День Независимости
Лето на этом закончится: народный синоптик дал прогноз на День НезависимостиУкраина
Доллар и евро вновь развернулись – официальный курс
Доллар и евро вновь развернулись – официальный курсФинансы
Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)
Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)Украина
Коротко и по делу. Как экс-судья Чаус нашелся в Украине и что с ним сейчас (обновлено)
Коротко и по делу. Как экс-судья Чаус нашелся в Украине и что с ним сейчас (обновлено)Украина
Опаздывают на час.
Опаздывают на час. "Укрзализныця" предупредила о задержках поездов (обновленный список)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять