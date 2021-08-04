Мужчина с гранатой в Кабмине: полицейские начали спецоперацию

Пока что правоохранители ведут переговоры с неизвестным, чтобы тот сдался НПУ

Фото: коллаж "Сегодня"

Национальная полиция в Киеве начала специальную операцию по поимке неизвестного мужчины, который зашел в здание Кабинета министров Украины с устройством, напоминающим взрывчатку. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

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По данным правоохранителей, вышеупомянутое устройство мужчина достал из кармана сразу после того, как вошел в правительственное здание в среду, 4 августа, в 10 часов утра. Затем последовали угрозы о взрыве КМУ.

Нацполиция Киева начала специальную операцию. Сейчас правоохранители ведут переговоры с неизвестным мужчиной.

"В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", – говорится в сообщении пресс-службы.

Нацполиция проводит спецоперацию / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Напомним, председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук опубликовал видео в Facebook, на котором мужчина говорит, что он сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет". Неизвестный попросил мужчин входить в здание, а женщин – нет.