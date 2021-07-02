Мужчина умер после вакцинации препаратом Pfizer в Винницкой области

У других пациентов, которые получили прививки из того же флакона, жалоб нет

В Украине продолжается вакцинация. Коллаж: фото УНИАН / Сегодня

Сегодня в Винницкой области мужчина умер через несколько часов после того, как получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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Как сообщает Минздрав, прививку 47-летнему мужчине сделали в 13:45. После этого в течение часа с пациентом все было хорошо. Жалобы появились в 17:00 – на тошноту и потерю сознания. Скорая не смогла помочь – в 18:02 констатировали смерть мужчины.

У 5 других человек, прививались из одного флакона с умершим – состояние удовлетворительное.

"Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, так как смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19", – говорится в сообщении министерства, однако отмечают, что окончательную причину гибели пациента выявит только расследование.

Во всех предыдущих случаях смертей пациента вскоре после вакцинации против COVID-19 связи с прививкой не установлено.

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Напомним, вакцинация в Украине добралась и до Верховной Рады – прививку препаратом Pfizer получили уже несколько десятков народных избранников. Также фракциям разослали "приглашение" на вакцинацию.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранении Японии заявило, что у семи граждан, получивших прививку от коронавируса Pfizer, возникло воспаление сердечной мышцы.

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