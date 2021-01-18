Мужчину, который заказал убийство своей жены и похитил дочь, отпустили из-под стражи

Чтобы остаться с ребенком, отец похитил его и заказал убийство бывшей жены. А после оперативного задержания просидел пару месяцев в СИЗО и ушел под домашний арест. Почему суды отпускают заказчиков убийств, которых поймали с поличным, выяснял корреспондент "Сегодня" Сергей Антонов.

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Бывшего мужа, который заказал убийство Татьяны, отпустили под домашний арест. Таким образом, ее жизнь снова в опасности – единственный вывод, который могла сделать женщина, услышав ошеломительную весть.

История началась три года назад. Дмитрий Зорин, бывший муж Татьяны, забрал дочку на выходные и не вернул. Несмотря на то, что после развода именно мать была официальным опекуном ребенка. Впрочем отца украинское законодательство похитителем не считает. Почти три года мать не виделась с ребенком.

В 2002 году Татьяна познакомилась с Дмитрием, они поженились. В 2016 году разошлись. Развод вылился в 13 судов. Опеку над детьми суд доверил матери. Впрочем, Татьяна без опасений отпускала дочь к отцу. Вдруг Дмитрий решил не возвращать ребенка. Более того, убедил малышку, что это мама ее бросила.

Сначала Дмитрий с дочерью жил в Киеве. Впоследствии переехал в Гайворон Кировоградской области. Татьяна раз за разом туда приезжала, но безрезультатно. Женщина точно знала, где ее ребенок, имела все документы, которые свидетельствовали, что именно она является опекуном, но вернуть малышку не могла. Глухую оборону держала и бывшая свекровь.

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Неизвестно, сколько бы продолжалась вся эта история, но Дмитрий поступил так, что заставил в ситуацию вмешаться и полицию. Мужчина заказал убийство бывшей жены. Жизнь Татьяны он оценил в тысячу долларов . Его задержали во время передачи денег подставному киллеру. В результате спецоперации Дмитрий оказался под следствием, а дочь Татьяны – наконец с мамой. Однако счастье длилось менее года. 6 января 2021 Дмитрия выпускают под домашний арест.

Дмитрий, говорят нам в прокуратуре, часто менял адвокатов, чем задерживал рассмотрение дела. Впрочем, по мнению обвинения, суд все равно не принял во внимание все доказательства вины, предоставленные прокурором, и не заслушал позицию Татьяны. Зато принял во внимание положительную характеристику, которую Дмитрию дали соседи.

Вопросов к решению суда об изменении меры пресечения больше, чем ответов. Человека, которого взяли с поличным при оплате заказного убийства, суд по сути признает социально безопасным. И домашний арест ненадолго – в марте истекает предельный срок любых досудебных ограничений свободы.

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