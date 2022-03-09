Музыка мира во время войны! В Киеве оркестр сыграл под открытым небом (видео)

Концерт состоялся с призывом закрыть небо над Украиной

Симфонический оркестр на Майдане. Фото: коллаж "Сегодня"

Музыканты симфонического оркестра "Киев-Классик" под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО Германа Макаренко дали концерт во имя мира на Майдане в Киеве.

Об этом сообщает заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов в Telegram-канале.

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Музыканты исполнили гимн Украины и гимн Европы (фрагмент "Оды к радости" Людвига ван Бетховена), а также ряд известных украинских музыкальных произведений:

фрагмент балета "Лилея" Константина Данькевича по одноименной балладе Шевченко,

"Казачок" из оперы "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского,

украинская народная песня "Ніч яка місячна",

фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко.

"Мы хотим, чтобы музыка мира, музыка жизни в нашем исполнении дошла до сердца каждого жителя свободного мира и лидеров этих стран и помогла им найти решение, которое бы сделало безопасным украинское небо, под которым мы будем выступать", – сказал Макаренко.

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По информации Офиса президента Украины, концерт состоялся с призывом закрыть небо над Украиной.

"В день рождения всемирно известного гения украинского народа Тараса Шевченко на Майдане Незалежности в Киеве состоится акция Свободное небо/Free Sky в поддержку призыва украинского народа и Президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада и других государств мира закрыть небо над нашей страной и остановить войну", — пишут в ОП.

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