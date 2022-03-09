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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Музыка мира во время войны! В Киеве оркестр сыграл под открытым небом (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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9 марта, 16:10
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Концерт состоялся с призывом закрыть небо над Украиной
Симфонический оркестр на Майдане. Фото: коллаж "Сегодня"
Симфонический оркестр на Майдане. Фото: коллаж "Сегодня"

Музыканты симфонического оркестра "Киев-Классик" под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО Германа Макаренко дали концерт во имя мира на Майдане в Киеве.

Об этом сообщает заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов в Telegram-канале.

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Музыканты исполнили гимн Украины и гимн Европы (фрагмент "Оды к радости" Людвига ван Бетховена), а также ряд известных украинских музыкальных произведений:

  • фрагмент балета "Лилея" Константина Данькевича по одноименной балладе Шевченко,
  • "Казачок" из оперы "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского,
  • украинская народная песня "Ніч яка місячна",
  • фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко.

"Мы хотим, чтобы музыка мира, музыка жизни в нашем исполнении дошла до сердца каждого жителя свободного мира и лидеров этих стран и помогла им найти решение, которое бы сделало безопасным украинское небо, под которым мы будем выступать", – сказал Макаренко.

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По информации Офиса президента Украины, концерт состоялся с призывом закрыть небо над Украиной.

"В день рождения всемирно известного гения украинского народа Тараса Шевченко на Майдане Незалежности в Киеве состоится акция Свободное небо/Free Sky в поддержку призыва украинского народа и Президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада и других государств мира закрыть небо над нашей страной и остановить войну", — пишут в ОП.

Ситуация в Украине 9 марта

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  • Украинские защитники уже четырнадцатый день отбивают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт. Тем не менее военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально стерли бомбами с лица земли.
  • В Украине ликвидирован подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком, дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области.
  • Подавляющее большинство американцев выступило в поддержку Украины. Так, около 80% американцев – сторонники и демократов, и республиканцев – считают, что нельзя покупать нефть и газ у России во время войны, даже если это приведет к росту цен на бензин.
  • Враг меняет тактику. В Херсонской области отмечено, что захватчики ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.
  • Спортивная база по бразильскому джиу-джитсу в Кропивницком стала временным жильем для людей, которые бегут из-под обстрелов. Юные чемпионы Европы и мира встречают гостей, готовят им еду и помогают восстановиться после стресса.
  • В Харьковской области благодаря помощи простых украинцев наши военные уничтожили около 500 единиц техники врага. Местные жители вовремя сообщили о передвижении российских оккупантов. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

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