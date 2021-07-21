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МВД разгоняют? Кабмин уволил двух замов Авакова

21 июля 2021 15:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Первый заместитель Авакова пробыл в МВД долгих семь лет, но теперь будет искать новую работу

Сергей Яровой и Татьяна Ковальчук. Коллаж "Сегодня"

Сергей Яровой и Татьяна Ковальчук. Коллаж "Сегодня"

Вслед за отставкой Арсена Авакова из МВД уходят двое его заместителей. На сегодняшнем заседании правительство было принято решение об увольнении Сергея Ярового и Татьяны Ковальчук.

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Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Кабмин отправил Ярового в отставку с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины, а Ковальчук – с должности заместителя министра.

Напомним, что Яровой тоже продержался на своем месте достаточно долго – семь лет. Он был назначен первым заместителем еще в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.

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Тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказывал, что Аваков ушел по просьбе Зеленского.

Все подробности в спецтеме Новый глава МВД: все подробности

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