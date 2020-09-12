"Мы действовали в рамках закона": Венедиктова о скандале с задержанием ЧВК "Вагнера"

В истории с задержанием в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" Украина действовала четко в рамках закона. Об этом в интервью Савику Шустеру на телеканале "Украина" рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Когда стали развиваться эти события, было понятно, что это опять-таки случай, когда Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным. Мы действовали четко в рамках закона", – заявила генпрокурор.

По ее словам, Офис генпрокурора направил ходатайство о выдаче задержанных членов ЧВК "Вагнер", так как украинская сторона считает, что "это преступники, которые воевали против Украины". При этом она добавила, что вне зависимости от того, есть ли перспектива в выдаче "вагнеровцев", прокуратура должна была сделать эти правовые шаги.

Что касается слухов о том, что спецоперация с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине, Венедиктова заявила, что ничего об этом не знает.

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"Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже следствие ведется", – добавила она.

Напомним, после того как Беларусь выдала боевиков ЧВК "Вагнера" России, в Украине разгорелся скандал: СМИ писали, что СБУ проводила спецоперацию в отношении "вагнеровцев", однако ее якобы сорвал Офис президента.

Эти слухи глава ОПУ Андрей Ермак назвал хорошо спланированной дезинформацией. Ермак отметил, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ еще 6 августа.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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