"Мы должны усвоить важные уроки": как политики поздравили украинцев с Днем Достоинства и Свободы

По словам президента, у революции есть одно достижение, которому нельзя возразить

Сегодня, 21 ноября, наша страна празднует День Достоинства и Свободы. Семь лет назад украинцы выступили за сохранение своих гражданских прав и свобод и за европейский выбор.

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"Сегодня" проследили, как политические деятели поздравили украинцев.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении напомнил, что на протяжении последних нескольких десятилетий в Украине регулярно проходят революции, и это дает свой результат:

"Каждый день вместе с вами, не слушая старых политиков, мы должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины – свободной и достойной. Украины, где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или бывшие заслуги, где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями. С Днем Достоинства и Свободы вас!"

От имени президента Украины на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

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Первая леди страны Елена Зеленская также поздравила украинцев:

"Достойны – те, кто действует. Украина – страна достойных. С Днем Достоинства и Свободы!"

Премьер-министр Украины Шмыгаль высказал уверенность, что жить достойно и выбирать свое будущее – неотъемлемое право каждого из нас.

"Я уверен, что это единство всегда будет одним из ключевых движителей развития украинского государства. Склоняю голову в память о героях. Спасибо всем украинцам за патриотизм, мужество и самоотверженность в деле защиты нашего государства и его европейского вектора развития".

Видео: Денис Шмыгаль, Telegram

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в День Достоинства и Свободы вспоминают путь европейского развития, а также людей, чья отвага повлияла на ход истории. Поэтому единственная цель Украины – это развитие демократического, независимого и экономически сильного государства.

, , , . – , . , ! — Dmytro Razumkov (@DRazumkov) November 21, 2020

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Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что особыми чертами украинцев всегда были чувство достоинства и стремление к свободе. Наиболее ярко эти черты проявились во время революций.

"Две революции доказали: ни одна власть в Украине априори не может быть сакральной. И если политики будут забывать об этом, народ быстро напомнит им, кто в доме хозяин".

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман почтил светлую память Героев Небесной Сотни:

"Чувство достоинства и стремление к свободе — то, что нас объединяет. Мы помним, какой дорогой ценой удалось сохранить эти ценности".

Пятый президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что украинцы рождены жить свободными и не предадут свое достоинство.

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила, что День Достоинства и Свободы – это день самого дорогого, что есть у человека. По словам Тимошенко, это именно те ценности, благодаря которым выживает нация.

"Мы еще не знаем, как его правильно отмечать... В нашем арсенале его чествования ничего, кроме осознанного молчания, кроме грусти и боли. "Пливе кача" через Майдан".

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул: "Мы доказали, что, объединившись ради высокой цели, ради принципов, всегда побеждаем!"

Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что события Майдана навсегда изменили страну. Семь лет назад украинцы вышли за то, чтобы иметь право выбора и право не быть рабами.

"Это сложный путь, но это путь свободных людей. Помните и берегите его! Слава Героям Революции Достоинства!"

Глава политсовета партии "Народный фронт" Арсений Яценюк высказал уверенность в том, что главное – освободить нашу землю от врага и построить европейскую Украину. Свободную и счастливую. Такую, о которой мы все мечтали в ноябре 2013 года.

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