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Мы не хотели смерти: в Чернигове арестовали 17-летнего подозреваемого в убийстве полицейского

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 октября, 15:17
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Парень пытался убедить суд, что был лишь свидетелем и не участвовал в драке
Первого подозреваемого в убийстве полицейского арестовали.
Первого подозреваемого в убийстве полицейского арестовали. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове арестовали одного из подозреваемых в убийстве полицейского Артура Ерохина. 17-летний Дмитрий Туник отрицает свое участие в драке.

Об этом сообщает местное издание "ЧEline".

Во время судебного заседания несовершеннолетний уверял, что был лишь свидетелем. Однако, по словам прокурора, на парне при задержании была куртка со следами крови.

Дмитрий Туник пытался убедить суд, что начала конфликта он не видел. Его троюродный брат Ярослав, которого также задержали по этому делу, пошел в магазин за водой, Дмитрий в данный время пошел в туалет за магазином.

"Когда я уже уходил, выбегает подруга Ярослава и говорит, что брата бьют. Я побежал и увидел, что у него синяк, гематома" – сказал парень. Причину конфликта брат ему не рассказал.

Только свидетель?

Также Дмитрий сказал, что не участвовал в избиении. Он якобы только один раз толкнул полицейского, чтобы тот перестал нападать на его брата Ярослава.

Удары же, по его словам, по Артуру Ерохину наносили трое – Ярослав, Александр и Илья.

"Илья нанес ударов больше всех. Бил в голову 7 раз, это то, что я видел. Я был такой же свидетель, как и другие люди, которые были рядом. Тогда их следует так же судить за то, что они не оказывали помощь" , – сказал Дмитрий Туник.

Также, по его словам, убивать Артура Ерохина они не хотели.

"Почему ушел с места происшествия? Был уверен, что оба живы, мы это проверили. Мы никак не хотели смерти, вообще", – сказал Дмитрий Туник.

Деснянский районный суд отправил Дмитрия Туника на 60 суток под стражу. Дальше будет еще 3 судебных заседания по избранию меры пресечения подозреваемым.

Первого подозреваемого отправили под стражу. Полиция Черниговской области

Что произошло в Чернигове?

В микрорайоне Масаны в ночь на 2-е октября прохожие нашли тело погибшего капитана полиции. Еще один полицейской попал в реанимацию.

Впоследствии выяснилось, что их избили четверо горожан и скрылись с места происшествия. Самому младшему подозреваемому 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему – 18.

Оба правоохранители находились в отпуске и были в гражданской одежде. Полиция открыла производство по факту умышленного убийства.

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