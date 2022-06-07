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Мы не имеем права моргать – Яценюк ответил об очередных угрозах Путина

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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7 июня, 18:07
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Кремль начал новую игру по своим привычным правилам – угрожать, тестировать каждого западного лидера и ждать, когда Запад отступит
Россия снова угрожает миру, пытаясь остановить поставки тяжелого вооружения Украине, заявил Арсений Яценюк
Россия снова угрожает миру, пытаясь остановить поставки тяжелого вооружения Украине, заявил Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Игрой в кто первый моргнет назвал очередное кремлевское бряцание оружием Арсений Яценюк. Но мы должны продолжать бороться, подчеркнул глава КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов в эфире CNN.

"Путин начал с западным миром новую игру "кто первым моргнет" – Запад или автократическая Россия. Но мы не имеем права "моргать глазами". Мы должны бороться. Запад не может отступить, он может только двигаться вперед в защите свободы", – говорит экс-премьер.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Путин в очередной раз начал бряцать оружием, пытаясь воздействовать на западный мир, чтобы помешать поставкам тяжелого вооружения в Украину.

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"Мое обращение к западному миру: давайте сделаем это вместе – победим в этой праведной войне. Давайте поддержим свободу в Европе и мире. Не бойтесь Путина, ведь это его привычный нарратив – угрожать, тестировать каждого западного лидера и ждать, когда Запад отступит", – подчеркнул глава КБФ.

Он подчеркнул, что Путин "хочет испугать украинцев и пытается посеять разлад в западном мире".

"Он сказал западному миру: "Если вы будете поставлять оружие, я буду целиться в новые объекты". Но он и так постоянно это делает", – заметил Яценюк.

Глава КБФ еще раз призвал западные страны поставлять еще больше оружия Украине.

"Чем больше вы будете поддерживать украинское войско, чем больше оружия вы нам поставите, тем меньше шансов у Путина будет победить в этой войне. Жестокой, агрессивной, несправедливой войне против украинского народа. Не бойтесь", – обратился Арсений Яценюк к западным партнерам.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин угрожает новыми ударами, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

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