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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Мы не стали рабами и никогда не станем – Зеленский про войну в Украине

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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10 марта, 14:00
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Страна более двух недель борется против российских войск
Президент сделал заявление на 15-й день боевых действий
Президент сделал заявление на 15-й день боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Вся Украина защищает родные земли уже 15-й день. Украинская армия отражает сейчас атаки на всех ключевых направлениях

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

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"Мы устояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, терробороновцам и всем присоединившимся к защите мы не стали рабами. И никогда не станем. Потому что это наш дух, это наша судьба", – сказал он.

Военные РФ в украинском плену

Военнопленный из России Владимир Рассказов извинился перед украинцами, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".

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Другой военнопленный рассказал, какая на самом деле ситуация с отправкой армии РФ в Украину.

7 марта Оперативный штаб ВСУ опубликовал видео допроса пленного российского военнослужащего.

4 марта был опубликован первый список военнопленных солдат России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины.

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24 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что украинская армия захватила первых пленных российских военных.

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