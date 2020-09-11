"Мы очень быстро перешагиваем антирекорды": Степанов рассказал о распространении эпидемии

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о быстром распространении коронавируса по стране и отметил удивительную небрежность многих людей, которые не заботятся о своей безопасности.

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Об этом глава Минздрава заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Если мы берем, например, Черновицкую область, то это около 69%, это и с подтвержденным COVID, и люди с подозрением. Но всего это 69%. Это очень много", – рассказал он.

По словам министра, главная задача Минздрава – "чтобы всегда медицинская система была способна оказывать медицинскую помощь".

"Мы, видя эти цифры, которые мы видим каждый день, сегодня это 3114 человека за сутки, которые заболели. Мы очень быстро перешагиваем эти антирекорды. И именно поэтому мы считаем, что нам нужно добавить еще около 16 тысяч коек, готовить их к приему больных", – подчеркнул он.

Кроме того, Степанов напомнил, что в нынешних условиях самое главное – придерживаться базовых правил, носить маску и соблюдать дистанцию: "У нас бы не было этих всплесков, если бы мы придерживались базовых правил той реальности, которая есть: маска, дистанция, чистые руки".

"Вот я сегодня был в Чернигове. Думаю, заеду на рынок, посмотрю, что там и как происходит. Я зашел на рынок – 70% людей, которые стоят, в лучшем случае – маска находится на подбородке. Потом они меня увидели, и я себя чувствую каким-то директором школы, они начали все извиняться. Это же ваше здоровье, это здоровье ваших близких, которых вы можете заразить", – резюмировал он.

Отметим, что в Киеве, который попал в "оранжевую зону", ужесточат карантин. Список новых ограничений читайте в материале сайта "Сегодня".

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Кроме того, напомним, что в Киевском городском лабораторном центре Минздрава решили прекратить платное тестирование на COVID-19 для частных лиц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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