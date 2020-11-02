Горячая линия по COVID-19: мы дозвонились и узнали ответы на три главных вопроса (аудио)

Теперь все вопросы о коронавирусе можно задать по одному номеру телефона

Минздрав запустили контакт-центр по вопросам COVID-19 по номеру 0−800−60−20−19. В контактном-центре можно задать любой вопрос связанный с коронавирусной инфекцией. Звонить можно из любого региона бесплатно.

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Пока горячая линия только открылась и не загружена, мы проверили, как она работает на практике.

Мы решили задать вопросы, которые сейчас интересуют всех украинцев, особенно тех, кто подозревает у себя корону:

Как пройти ПЦР-тест, если не подписана декларация с семейным врачом?

Можно ли получить компенсацию за лекарства, если лечишься от коронавируса дома по назначению врача?

Можно ли выходить в магазин за продуктами, если болеешь коронавирусом и живешь один?

При звонке автоответчик предлагает переключится на английский язык и напоминает о необходимости носить маску и иметь антисептик.

После предлагает пять вариантов действий:

получить актуальную информацию о коронавирусе; вопросы по диагностике и тестированию; вопросы по самоизоляции и обсервации; оставить обращение, если вы медицинский работник. оставаться на линии для получения ответа на вопрос.

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Остаемся на линии, чтобы задать три вопроса.

Вопрос 1. Как пройти ПЦР-тест, если не подписана декларация с семейным врачом.

Оператор принял звонок буквально через две минуту ожидания. На мой вопрос оператор сначала дал один ответ:

- Если нет семейного врача, должен быть, тот кто его замещает.

На уточнение, если я подозреваю у себя коронавирус, стоит ли мне выходить в поликлинику, оператор подождать на линии. А когда вернулся, то дал неожиданный ответ:

- Слушайте, Вы обратитесь сейчас в семейную амбулаторию, чтобы Вам предоставили семейного врача. Потом вы должны подписать декларацию с этим семейным врачом.

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- А если я сейчас подозреваю, что у меня ковид, мне стоит выходить в поликлинику?

- Придерживайтесь санитарных норм.

- Спасибо…

К сожалению, чтобы получить помощь с коронавирусным заболеванием, нужно идти в амбулаторию и подписывать декларацию с врачом.

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Важно! При температуре выше 38 звоните в скорую. Скорая не требует декларации с семейным врачом.

Чтобы получить ответы на другие вопросы, я позвонил на линию через час. В контакт-центре все еще отвечает оперативно. Сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что на горячей линии работает 150 человек.

Вопрос 2. Можно ли получить компенсацию за лекарства, если лечишься дома по назначению врача?

Я много раз слышал, что больным, которые лечатся дома, приходится оплачивать лекарства из своего кармана. Оказывается, сохранив все чеки, можно получить компенсацию.

"Если у Вас есть все чеки, то Вы имеете право вернуть деньги за лечение. Я сейчас продиктую перечень документов… Для компенсации стоимости лечения Вам нужно подать заявление и копию чеков в Районное управление труда и соцзащиты. То есть, вам нужно копии, чеков, результат на корону, что у Вас действительно был коронавирус и написать заявление. Контакты можно найти на сайте helsi.me".

Вопрос 3. Можно ли выходить в магазин за продуктами, если болеешь коронавирусом и живешь один?

"Да, конечно. Сейчас я расскажу, как правильно можно выходить… Вы не можете ходить в магазин, но можете выходить на улицу два раза в день. Можно гулять в парку на час-два. То есть, у Вас есть право выходить, но просто придерживаться мер, чтобы защитить себя и окружающих – это маска, антисептик".

В контакт-центре можно получить ответы на все вопросы, которые касаются коронавируса. Можно позвонить, есть вопросы по ПЦР-тестированию, если Вы не можете дозвониться до своего семейного врача, или не можете получить направление на сдачу анализов или КТ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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