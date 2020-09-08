"Мы приближаемся к 8 тысячам": Степанов озвучил тревожные данные по COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в сравнении с июльскими показателями в Украине более чем в два раза выросло количество госпитализированных людей, зараженных коронавирусом. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга Минздрава.

"У нас коронавирусная болезнь не сбавляет обороты, наоборот – мы видим, что постоянно растет число госпитализированных людей. Мы приближаемся к 8 тысячам людей, находящихся сейчас на госпитализации. По сравнению с июлем, это количество возросло более чем в два раза. В середине июля – их было 3,5 тысячи", – сказал он.

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Степанов отметил, что Минздрав усиливает мощности медицинской системы Украины с точки зрения предоставления помощи больным COVID-19.

"Мы следим за выполнением наших национальных протоколов, проводим консультации с нашими врачами, предоставляем им практическую помощь. Все это делается ради одной цели – чтобы помочь нашим врачам предоставлять качественную и квалифицированную медицинскую помощь", – подчеркнул министр.

Как известно, по состоянию на утро 8 сентября в Украине подтвердили 2 411 новых случаев заражения коронавирусом (140 479 с начала эпидемии). За последние сутки болезнь унесла жизни 57 украинцев (2 934 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 940 человек (всего 63 546).

Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что человеку необходимо самоизолироваться с момента обращения к семейному врачу и до установления диагноза.

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