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"Мы только начали радоваться затишью": жительница Авдеевки рассказала волонтерам об ужасе войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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5 июня, 12:36
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Рассказ украинки, которая пережила все ужасы войны
Фонд Рината Ахметова помогает нуждающимся украинцам
Фонд Рината Ахметова помогает нуждающимся украинцам / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

К началу полномасштабной войны Алла жила в Авдеевке Донецкой области. Об ужасе войны она знает не понаслышке: еще в 2014 году ее родной город стал одной из самых горячих точек Донбасса.

"После 2019 года жизнь начала налаживаться. Мы успели поменять окна, которые были разбиты во время обстрелов, укрепили стены в доме, сделали ремонт и только начали радоваться затишью, как наступило 24 февраля", – говорит женщина.

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Алла вспоминает, что с первых дней войны ситуация значительно ухудшилась. Из-за интенсивных обстрелов город остался без воды и отопления. В середине марта женщина решила эвакуироваться из Авдеевки. Через неделю выехал из города ее муж – после того, как в их доме загорелись две квартиры.

Третий месяц супруги живут в арендованной квартире в Киеве с дочерью, которая еще в 2014 году перебралась туда из Донецка. Алла признается, что гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова, которую она получила в территориальном центре социального обслуживания Дарницкого района Киева, очень пригодилась.

"Из-за войны дочь потеряла работу, а мы с мужем — пенсионеры. Поэтому помощь от Фонда сегодня для нас особенно важна и необходима", – делится женщина.

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Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Раньше мы рассказывали, сколько украинцев знают о благотворительной помощи от Фонда Рината Ахметова во время войны, и рассказывали, как можно получить помощь от фонда.

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