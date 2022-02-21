"Мы ждем решения": Кулеба передаст ЕС важное предложение

Украина ждет от ЕС введения части санкций против Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов, пишет УНИАН.
По его словам, это будут не только политические сигналы, но и также предусматривать очень конкретные шаги, среди которых санкции.
"Мы считаем, что есть веские и законные причины применить по крайней мере некоторые санкции сейчас, чтобы продемонстрировать, что Евросоюз не только говорит о санкциях, а также показывает подтверждение своих слов", – сказал он.
Санкции против России
- 20 февраля президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что санкции в отношении России должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину.
- 12 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против Российской Федерации. Он также добавил, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.
- Дмитрий Кулеба также говорил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Тут же на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис президент Украины Владимир Зеленский также потребовал ввода новых санкций против агрессора.
- А вот премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно "сидит" на российском газе.
- В случае военного вторжения в Украину Германия может отключить Россию от платежной системы SWIFT.
- Кроме того, США также подготовили нешуточный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. 21 января Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.
- Также Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства. Инициатива американских сенаторов обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может разорвать отношения Москвы и Вашингтона. Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе, и называет это абсурдом.
Что говорят в России
Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. По ее словам, войска в России могут перемещаться по территории страны, учения должны проводиться там, где это нужно, чтобы "был готов адекватный ответ на появляющиеся вызовы".
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия является самодостаточной страной. "Мы – довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против санкций", – сказал он.