Мягкая сила в новой реальности. Зеленская рассказала о Киевском саммите первых леди и джентльменов

На саммите будут присутствовать специалисты, эксперты в различных сферах из разных стран / Фото: скриншот

В канун Дня Независимости Украины, 23 июля, в столице пройдет первый Киевский саммит первых леди и джентльменов – он станет дипломатией мягкой силы.

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Об этом в ходе форума "Украина 30. Имидж Украины" сказала первая леди Елена Зеленская.

"Что такое дипломатия мягкой силы? Это вовсе не о политической власти или экономическом влиянии. Это о культурном диалоге и гуманитарном влиянии, это о голосе общественных деятелей на самом высоком уровне, ведь первые леди и джентльмены и есть, в первую очередь, общественные деятели, и стоит создать возможности, чтобы собрать эти сильные голоса в одном месте и создать такую платформу, которая сможет объединить и усилить эти голоса. Так возникла идея создания саммита первых леди и джентльменов", – сказала Зеленская.

По ее словам, сейчас мир существует в новых условиях, он переживает коронавирусный кризис и старые инструменты и методы прекращают работать, а новые еще не найдены. Его уже назвали "Мягкой силой в новой реальности".

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"Мы все свидетели создания новой глобальной системы координат и мы должны научиться в ней существовать... Новая реальность – это новые условия, которые требуют новых подходов и изменения углов зрения на решение гуманитарных вопросов", – сказала Зеленская.

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Собеседники поговорят о равных возможностях в сфере культуры и развития в новых условиях и обеспечения равного доступа к медицинским услугам и образования. Обратят внимание не только на проблемы, а и на достижения. Там будут присутствовать специалисты, эксперты в различных сферах из разных стран. А сам саммит проведут в национальном заповеднике "София Киевская".

"Украине есть чем гордиться – наша всеукраинская школа онлайн стала беспрецедентным примером сотрудничества и объединением специалистов из разных сфер для того, чтобы ребята получали качественное образование в течение локдауна. Это стало примером для многих стран и хорошим проектом для нас. Также другим странам есть чем поделиться и мы будем рады обмениваться опытом, чтобы в дальнейшем легче вместе справляться с проблемами и вызовами", – сказала она.

Ранее мы сообщали, что первая леди Украины Елена Зеленская во Всемирный день борьбы с торговлей людьми напомнила о том, насколько важно нарушать вопросы противодействия рабству как на глобальном, так и на государственном уровне.

Также, супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в первом заседании Совета безбаръерности, на котором обсудили выполнение Национальной стратегии по созданию безбаръерного просторав Украине до 2030 года.