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Мягкая украинизация до 2030 года. Как за 9 лет все заговорят на украинском?

19 мая, 14:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Нужно способствовать появлению желания читать, смотреть, разговаривать и петь на украинском, считает Ткаченко

Украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни, коллаж: "Сегодня"

Украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни, коллаж: "Сегодня"

Украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни – это предусматривает концепция программы по развитию языка, которая рассчитана на 9 лет: с 2022 по 2030 год.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале.

Он отметил, что министерство придерживается мягкой украинизации с долговременным эффектом.

"Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим", – добавил министр.

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Мягкая украинизация до 2030 года. Как за 9 лет все заговорят на украинском?
Украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни, коллаж: "Сегодня"
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Программа, в частности, включает:

  • обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления в рабочее время;
  • запуск курсов по изучению украинского языка;
  • улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
  • поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом;
  • содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;
  • поддержку инноваций и развития современных культурных индустрий;
  • стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;
  • поддержку книгоиздательского дела в Украине.
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К слову, в Украине пока можно выбирать язык при сдаче экзамена для поступления в вузы, но с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

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