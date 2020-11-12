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Мясо, элитные сыры и духи: на границе с РФ пресекли попытку рекордной контрабанды

12 ноября, 14:42

Виталий Семченко Виталий Семченко

Злоумышленники на лодках переправляли товар на территорию России

Возле села Александровка в Луганской области сотрудники пограничной службы задержали рекордную партию контрабанды.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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Во время патрулирования берега реки Деркул, по которой проходит граница с РФ, правоохранители обнаружили два микроавтобуса и лодки.

В них было найдено больше 200 кг свинины, 440 кг элитных сыров и 840 кг пчелиной мервы, около двух кг мембран для газовых колонок и котлов, а также 2 650 ремней. Стоимость товаров оценивается в более 630 тыс. грн.

После этого правоохранители обнаружили в лесополосе грузовик КамАЗ, в котором находилось более 24 тыс. флаконов с духами, а также 1200 бутылок с минеральными удобрениями.

Отец и сын, которые сидели в кабине автомобиля, документов на груз не имели. Впоследствии супруга пассажира привезла бумаги, однако они были без штампов, подписей и других необходимых реквизитов.

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Как выяснилось, злоумышленники работали по следующей схеме: на микроавтобусах они доставляли товар из грузовика, после перекладывали его в лодки и переправляли через границу в РФ.

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Отмечается, что в отношении нарушителей открыто досудебное расследование по ч.1 ст. 358 УК Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Как сообщалось ранее, в Одессе задержали иностранцев с более 100 кг кокаина.

Также мы писали, что в Закарпатской области, вблизи украинско-венгерской границы, от огнестрельного ранения погиб сотрудник пограничной службы.

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пограничники контрабанда граница с Россией Госпогранслужба Украины
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