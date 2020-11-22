На "Седьмом километре" в Одессе бунтуют предприниматели: рынок оцепила полиция (видео)

В воскресенье, 22 ноября, в Одессе на рынке "Седьмой километр" предприниматели бунтуют против карантина выходного дня, который ранее ввели в Украине.

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Об этом сообщает Aspi.

На протесты вышли бизнесмены. Они перекрыли дорогу. Рынок оцепила полиция, которая следит за выполнением карантинных норм и не разрешает открывать рынок.

Видео: odesa_info

К слову, в протестах участвуют сотни предпринимателей, которые недовольны решением Кабмина о введении карантина выходного дня.

Недавно в Одессе отказывались вводить карантин, однако позже власти города все-таки изменили свое решение и ввели ограничения по выходным.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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