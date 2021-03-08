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На 8 Марта пошел снег: синоптики уточнили прогноз на понедельник

8 марта, 07:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В большинстве областей будет непогода, но, надеемся, это не повлияет на праздничное настроение

Сегодня погода решила не поздравлять женщин с праздником – 8 марта будет прохладно, снег и местами дождь. Повезет лишь жителям юга и частично запада страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, снежить сегодня будет во всех центральных, восточных, северных и в большинстве западных областей. В Киеве уже с самого утра выпал небольшой снег.

А вот в Черновицкой, Закарпатской областях и на всем юге – без осадков и даже ждем солнца.

Холодней всего будет на севере страны – от -1 до +1.

На западе 0-2 градуса тепла. И только на Закарпатье 3-5 выше нуля.

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В центральных областях 1-3 тепла.

В тренде
На 8 Марта пошел снег: синоптики уточнили прогноз на понедельник

На востоке 2-4.

На юге страны теплее всего – 5-7 градусов.

Идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта.

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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погода синоптики прогноз погоды 8 Марта

Источник: Сегодня

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