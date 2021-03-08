На 8 Марта пошел снег: синоптики уточнили прогноз на понедельник

Сегодня погода решила не поздравлять женщин с праздником – 8 марта будет прохладно, снег и местами дождь. Повезет лишь жителям юга и частично запада страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, снежить сегодня будет во всех центральных, восточных, северных и в большинстве западных областей. В Киеве уже с самого утра выпал небольшой снег.
А вот в Черновицкой, Закарпатской областях и на всем юге – без осадков и даже ждем солнца.
Холодней всего будет на севере страны – от -1 до +1.
На западе 0-2 градуса тепла. И только на Закарпатье 3-5 выше нуля.
В центральных областях 1-3 тепла.
На востоке 2-4.
На юге страны теплее всего – 5-7 градусов.
Идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта.
Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.
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