На Арабатской стрелке нашли огромного крокодила. Мог сбежать из Ялтинского зоопарка (фото)

Отдыхающие на море под Геническом обнаружили крокодила, который ел утку, на следующий день его выловили мертвым

На Арабатской стрелке выловили крокодила / коллаж "Сегодня"

На Арабатской Стрелке (Херсонская область) отдыхающие в среду обнаружили двухметрового крокодила, который ел утку в одном из водоемов, образовавшихся на месте, где в свое время добывали песок. В четверг уже мертвое животное достали из озера.

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Об этом сообщили в Геническом райотделе Нацполиции, передает местное издание "Херсонцы".

Обнаруженный на Арабатской стрелке крокодил / Фото: Нацполиция

Накануне двое отдыхающих сообщили местным властям, что видели крокодила в небольшом озере, образовавшемся на месте песчаного карьера большого крокодила, который ел утку.

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Прибывшие на место правоохранители действительно обнаружили, что из воды торчит морда крокодила и взяли прилегающую территорию под охрану.

Выловленный под Геническом крокодил / Фото: Нацполиция

К сожалению, пока решалось, каким образом достать крокодила, он умер и 5 августа из воды достали уже мертвое животное около двух метров в длину.

"Нaши coтpудники выпoлнили cвoи дoлжнocтныe oбязaннocти, oбecпeчив бeзoпacнocть людeй. Kaк кpoкoдил пoпaл в oзepo, eщe будeм выяcнять", - рассказал нaчaльник Гeничecкoгo paйoтдeлa Нaциoнaльнoй пoлиции, пoлкoвник Cepгeй Балута.

Местные власти сообщили, что о пропаже крокодила никто не заявил.

Откуда мог взяться крокодил

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В Киевском зоопарке допускают, что крокодил мог сбежать из вольера какого нибудь частного зоопарка, но не исключено, что ранее он жил в Ялтинском зоопарке в оккупированном Крыму.

"Может быть, что это животное брошенное очередным любителем экзотики или сбежало из вольера, где обитало до этого. Такое, увы, может происходить, пока не наведут порядок и строгую ответственность за подобные действия", – рассказали сайту "Сегодня" в столичном зоопарке.

По информации Киевского зоопарка, на Арабатской стрелке есть небольшой зоопарк.

"Кстати, этот крокодил мог сбежать из ялтинского зоопарка, когда был большой потоп в городе и целую выставку смыло в море. Этот вариант маловероятен, но вполне возможно, что крокодил проявил живучесть", – отметили в Киевском зоопарке.

Кстати, в столичном зоопарке обитает несколько видов крокодилов, но уток они не едят – их кормят мясом.