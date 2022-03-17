На Арестовича завели уголовное дело в Беларуси: подробности

Советника главы ОП заподозрили в призывах к терроризму

Власти Беларуси накинулись на Арестовича / Фото: Коллаж: Сегодня

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом сообщает Генпрокуратура Беларуси.

Арестовича обвиняют в том, что якобы в одном из своих видеороликов он призывал к "совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

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Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.

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