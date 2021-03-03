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На Банковой хотят проверить громкие приговоры ветеранам АТО на юридическую чистоту

3 марта, 20:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У Зеленского говорят, что нельзя применять законы мирного времени к оценке событий на Донбассе

После ряда резонансных уголовных дел и приговоров, связанных с ветеранами войны на Донбассе, в Офисе президента решили разработать механизм по анализу таких решений.

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Как сообщает пресс-служба Банковой, в обществе есть запрос на справедливость в судах.

В Офисе президента не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России.

Поэтому на Банковой хотят проверить юридическую чистоту всех принятых решений и обстоятельств соответствующих дел, а также того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства.

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Также предлагается инициировать изучение уголовных производств, которые начаты с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены установлением всех виновных.

"Если начиная с 2014 года были совершены недостойные действия по отношению к ветеранам и общественным деятелям, если открывались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", – говорится в сообщении.

Сайт "Сегодня" сообщал, что уже 15 месяцев находится за решеткой ветеран АТО Андрей Антоненко (Рифмастер), которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Любопытно, что в деле произошел поворот: бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар опубликовал аудиозаписи, которые свидетельствуют о причастности КГБ Беларуси к убийству журналиста.

Видео: Сегодня

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суд приговор резонансное дело ветеран АТО решение суда Офис президента

Источник: Сегодня

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