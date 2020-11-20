На Банковой объяснили, почему в Украине не отслеживают контакты больных COVID

Минздрав и Кабмин считаю систему очень запутанной, говорит Кирилл Тимошенко

В Украине продолжается стремительный рост численности больных COVID-19, однако даже в условиях пандемии в стране не работает система отслеживания контактов зараженных коронавирусом.

Реклама

Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже все страны уходят от отслеживания контактов. Эта система была и в Украине, но уже на таком приросте, при таком количестве заболевших отслеживание контактов запутывает.

"Допустим, сегодня вы пообщались с заболевшим и должны уйти на самоизоляцию. Вы сделали тест, он негативный, но есть еще инкубационный период, а послезавтра вы опять пообщались с каким-то заболевшим… То есть, это уже очень запутанная система, в которой при таком количестве, по оценкам Минздрава и Кабмина, нет особой необходимости", – резюмировал Тимошенко.

В тренде Приоритетное время для пенсионеров: как соблюдают карантинные ограничения

Напомним, ранее замглавы Офиса президента заявил, что власти Украины не принимали решение о "новогоднем локдауне" и говорить об этом еще рано.

Реклама

Также напомним, эксперты Киевской школы экономики озвучили "черный сценарий", при котором 33 тысячи украинцев могут умереть от COVID.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама