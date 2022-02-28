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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На Банковой заявили о втором раунде переговоров с Москвой

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28 февраля, 19:49
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Официальное сообщение очень сдержанное
Заявление Киева очень сдержанное и без деталей / Коллаж "Сегодня"
Заявление Киева очень сдержанное и без деталей / Коллаж "Сегодня"

С Банковой пришло очень взвешенное сообщение об итогах первого раунда переговоров между Украиной и представителями страны агрессора – Россией. Единственное, что понятно – готовится второй раунд переговоров, которые должны состояться в ближайшее время.

Сообщение распространил Офис президента.

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Сообщение

"Украинская и российская делегации, которые встретились в районе украинско-белорусской границы, провели первый раунд переговоров с целью нахождения точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий. Стороны подробно обсудили ряд ключевых тем, по которым они имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений. Принято решение немедленно выйти на дополнительные консультации в столицах государств. После чего в ближайшее время должен пройти второй раунд переговоров украинской и российской сторон", – сказано в сообщении.

Обстановка

  • Заявление появилось на фоне обстрела крылатыми ракетами Киева и пригорода столицы.
  • В своем комментарии бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко пояснил, что украинские переговорщики поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины.
  • Удар по столице произошел буквально через два часа после того, как российский диктатор 1,5 часа ездил по ушам президенту Франции Эммануэлю Макрону, который пытался остановить геноцид украинцев.
  • Во время переговоров свой удар держал Харьков. Здесь из установки "Град" были обстреляны жилые дома. Погибла минимум одна женщина, которой оторвало ногу.

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