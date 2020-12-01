На Буковине пациент скончался в очереди к врачу: можно ли было его спасти (видео)

Больной мужчина почти час ждал приема врача в Выжницкой районной больнице. В какой-то момент ему стало очень плохо. Очевидцы уверены – пациенту не оказали своевременно помощь. Что это – врачебная халатность или внезапная смерть?

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Видео облетело все соцсети. На кадрах – мужчина умирает прямо в больнице. Только когда начинают кричать свидетели – медики обращают внимание на пациента и начинают оказывать ему хоть какую-то помощь. Снял все и выложил в интернет Роман Данищук. Парень тогда ожидал своей очереди на рентген. Делится с "Сегодня": когда увидел, что мужчина теряет сознание – взялся нести его в приемный покой.

Роман Данищук житель Выжницы, рассказал подробности:

"Когда я занес, то там были врачи. Они меня увидели и сразу разбежались. Где минут 10-5, так примерно, он лежал и они только бегали и по телефону, только в руках телефон держат. Это ужас. Просто человек умер у меня на глазах".

Все данное время у мужа была его жена. Шокирована тем, что в интернете распространили видео, как умирает ее Василий.

"В тот момент я не понимала, что происходит, потому что у меня умирал муж. Но снимать и показывать на весь мир, мне кажется, что это нельзя так делать", – говорит Дуся Клим, супруга скончавшегося.

А вот к врачам претензий нет. С мужем в браке прожила более 40 лет, поэтому знала все его болезни.

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Василию было 65 лет. На здоровье жаловался часто, было много болезней. В этой больнице его не раз спасали – рассказывает жена. В эти выходные мужу стало совсем плохо – очень болел живот. Но за помощью в больницу решили обратиться только в понедельник.

"Мы не вовремя пришли. А врачи сделали все, что могли", – считает Дуся Клим.

В районной больнице переполох – чиновники разбираются, правильно ли действовали медики.

Олег Черный, руководитель департамента здравоохранения Черновицкой ОГА рассказывает:

"Мы создали контрольно-экспертную комиссию, которая будет пошагово, посекундно отрабатывать всё, с момента поступления пациента в эту больницу до момента, к сожалению, смерти".

Пациент лечился в этом медучреждении более 25 лет. Здешние специалисты его хорошо знали, как и все его заболевания. А умер из-за того, что открылась язва желудка – говорят в департаменте здравоохранения. Она беспокоила его уже пару дней. Поэтому спрогнозировать и спасти мужчину от внезапной смерти было никак. Разбираться с тем, что произошло, будут и в полиции – там открыли уголовное производство.

Видео: Сегодня

Напомним, в Жовкве Львовской области двое пациентов с коронавирусом задохнулись просто в больнице, потому что когда там выключили электричество, на резервный генератор медучреждение не перешло.

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Также напомним, в Жовкве из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерли два человека, которые были подключены к аппаратам ИВЛ – 61 и 66 лет. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность.

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