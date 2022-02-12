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На Днепре едва не утонули одновременно 200 рыбаков: что произошло

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 февраля, 15:02
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На реке откололась льдина, доставать людей пришлось спасателям
На крижині рибалили до 200 людей.
На крижині рибалили до 200 людей. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкасской области недалеко от села Москаленки, Золотоношского района произошло чрезвычайное событие. На реке Днепр откололась льдина, на которой находились около 200 рыбаков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Около сотни людей самостоятельно пешком добрались до берега, других доставили к суше двумя рыболовными баркасами.

"В акватории реки Днепр откололась льдина, на которой находилось ориентировочно от 50 до 200 рыбаков", – сообщили спасатели.

Пострадавших нет, к медицинским работникам обращений за помощью не было.

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Правила поведения на льду

  • выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
  • запрещается выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны;
  • переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
  • запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на крепость и толщину лед;
  • запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; при сильном перепаде температуры и потеплении;
  • не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
  • следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Если с вами произошло чрезвычайное событие, или вы стали свидетелем такого – не медлите, звоните в Службу спасения по номеру 101.

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