На Донбассе боевики снова обстреливают ВСУ – ранен украинский военный

Бойца с огнестрельным ранением госпитализировали в медучреждение

Боевики снова нарушают перемирие/Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 26 августа, на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня – боевики ранили украинского военного.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики стреляли:

Вблизи населенного пункта Орехово из противотанковых ракетных комплексов.

У Авдеевки из минометов 82-го калибра.

В районе Новолуганского из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов пострадал украинский боец, его с огнестрельным ранением госпитализировали. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские военные на обстрелы российско-оккупационных войск открывали огонь в ответ. А о нарушении режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

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По состоянию на 7:00 утра 27 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса в Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также Гордон рассказал, когда ВСУ на Донбассе начнут наступление.