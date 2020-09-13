На Донбассе может состояться обмен пленными по формуле "100 на 100" – Ермак

Уже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными. С обеих сторон сейчас есть "около сотни человек". Об этом руководитель офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью "Сегодня".

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Ермак сказал, что на неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия Красного Креста. На уточнение журналиста, является ли это первым этапом подготовки к обмену пленными, собеседник ответил утвердительно.

"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые пройдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", – заявил Ермак.

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Руководитель Офиса президента также заявил, что переговоры в "нормандском формате", проведенные в Берлине 11 сентября советниками глав государств "Нормандской четверки" (Украина, Германи, Франция, Россия), показали, что Киев имеет безоговорочную поддержку своих западных партнеров.

Глава Офиса президента Андрей Ермак

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