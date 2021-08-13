На Донбассе не утихают боевики. Где вчера стреляли

Российские наемники палили по ВСУ из гранатометов, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия

На Донбассе продолжаются обстрелы. Коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе за прошлые сутки, 12 августа, пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пострадал один украинский военный.

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Об этом сообщили в Минобороны.

Где стреляли?

Вблизи Песков враг палил по ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

враг палил по ВСУ из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

противник трижды обстреливал наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Южного российские оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

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С начала этих суток, 13 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как прошел год режима прекращения огня

Более года назад, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

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