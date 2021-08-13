google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На Донбассе не утихают боевики. Где вчера стреляли

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
13 августа, 07:12
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские наемники палили по ВСУ из гранатометов, пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия
На Донбассе продолжаются обстрелы. Коллаж "Сегодня"
На Донбассе продолжаются обстрелы. Коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе за прошлые сутки, 12 августа, пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пострадал один украинский военный.

Реклама

Об этом сообщили в Минобороны.

Читайте также:

Где стреляли?

  • Вблизи Песков враг палил по ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • В направлении Южного российские оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Реклама

С начала этих суток, 13 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как прошел год режима прекращения огня

Более года назад, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

Также читайте другие новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Донбасс
Запад
Одесса
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять