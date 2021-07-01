На Донбассе не утихают обстрелы: ранен украинский военный

Боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Широкино

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

В четверг, 1 июля, на Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского военного.

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Об этом сообщает Оперативно-тактическая группа "Восток".

Боевики совершили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Широкино. В результате один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.

Раненому оказали первую медицинскую помощь, его госпитализировали в лечебное учреждение. Его состояние оценивают как средней тяжести.

На месте работает рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины и представители воинской части.

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ВСУ сообщили о нарушении Минских соглашений представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее мы сообщали, что пока на Донбассе на передовой продолжаются обстрелы со стороны оккупантов, в тылу врага тоже не скучно – только за июнь самоликвидировались пара десятков боевиков.

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