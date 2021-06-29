На Донбассе ранили военного, а над Киевом завис "ядерный гриб" – главные новости за ночь

Оккупанты снова нарушили режим прекращения огня, а жители столицы смогли насладиться необычным природным явлением – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Новые подробности пожара в Лондоне

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В результате пожара у станции метро в центре Лондона (Великобритания) в понедельник, 28 июня, пострадали по крайней мере шесть человек. По последним данным, дым шел от расположенного недалеко вокзала, а не станции метро, как считалось вначале. В то же время причина пожара до сих пор не названа, в полиции только заявили, что это не был террористический акт.

Пожар у станции метро в Лондоне / коллаж "Сегодня"

Потери ВСУ на Донбассе

На Донбассе в районе Новотошковского вечером в понедельник в результате обстрела украинских позиций российскими оккупационными войсками был ранен военный Вооруженных сил Украины.

"Ядерный гриб" над Киевом

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В День Конституции 28 июня природа порадовала киевлян необычным явлением. Вечером в понедельник над столицей зависло невероятно красивое облако, напоминающее ядерный гриб. Многие жители Киева постили фото этого явления у себя в соцсетях, а Укргидрометцентр дал вполне научное объяснение.

Облако-гриб над Киевом / facebook.com/vlad.vasylkevych

В России нахамили Чехии

В России по-хамски ответили на требование властей Чехии компенсировать ущерб за взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году, оцененный в 25,5 млн евро. Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила пострадавшую сторону в вымогательстве и приписала чехам "угрозы и оскорбления". Еще более грубо выразился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Подсанкционных таможенников вернули на работу

Таможенники, которых отстранили от работы из-за связи с контрабандистами под санкциями СНБО, вернулись на работу. В Гостаможне уверяют, что законных оснований не возвращать их на службу нет, поскольку производства почти завершены и срок отстранения истек.

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