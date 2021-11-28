Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На Донбассе от снайперского огня погиб украинский военный и в Николаевской области столкнулись фуры – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
28 ноября, 07:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Погиб старший солдат Алхасли Али Наиб, а в Николаевской области в аварию попали сразу четыре грузовика
В зоне ООС погиб украинский военный, а в ДТП попали сразу четыре фуры. Коллаж "Сегодня"
В зоне ООС погиб украинский военный, а в ДТП попали сразу четыре фуры. Коллаж "Сегодня"

Боец служил старшим оператором 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода и правоохранители Николаевской области выясняют детали масштабной ДТП – в аварию попали сразу четыре грузовика.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Реклама

Украинцы помогали "мигрантам Лукашенко" проникнуть в Польшу

В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно попасть в страну. Отмечается, что 10 человек, незаконно пересекших границу, ждали курьеров в лесу.

10 человек, незаконно пересекших границу, ждали курьеров в лесу. Коллаж "Сегодня"
10 человек, незаконно пересекших границу, ждали курьеров в лесу. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе от снайперского огня погиб украинский военный – кто он

На Донбассе погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб.

Реклама

В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области столкнулись сразу четыре фуры – есть жертвы

В Николаевской области 17 ноября столкнулись сразу четыре грузовика. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Медики госпитализировали его в больницу. Авария случилась на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск, столкнулись грузовики Renault Premium, Volvo FN, DAF.

В ДТП попали сразу четыре фуры
В ДТП попали сразу четыре фуры / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Тищенко не заметил пенсионера, который собирал еду у мемориала жертвам Голодомора

Депутат Николай Тищенко почтил память жертв Голодомора. Как передает корреспондент "Сегодня", он совсем не заметил пенсионера, который собирал еду рядом с ним.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Как выглядела Одесса много лет назад

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

27 ноября 1991. Известную во всем мире Вангу впервые посетил украинский журналист – Дмитрий Гордон, специальный корреспондент газеты «Вечерний Киев»…

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

92 232

заболело за неделю в Украине

-23%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять