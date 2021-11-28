На Донбассе от снайперского огня погиб украинский военный и в Николаевской области столкнулись фуры – главные новости за ночь

Погиб старший солдат Алхасли Али Наиб, а в Николаевской области в аварию попали сразу четыре грузовика

В зоне ООС погиб украинский военный, а в ДТП попали сразу четыре фуры. Коллаж "Сегодня"

Боец служил старшим оператором 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода и правоохранители Николаевской области выясняют детали масштабной ДТП – в аварию попали сразу четыре грузовика.

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Украинцы помогали "мигрантам Лукашенко" проникнуть в Польшу

В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно попасть в страну. Отмечается, что 10 человек, незаконно пересекших границу, ждали курьеров в лесу.

10 человек, незаконно пересекших границу, ждали курьеров в лесу. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе от снайперского огня погиб украинский военный – кто он

На Донбассе погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб.

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В зоне ООС погиб украинский военный / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области столкнулись сразу четыре фуры – есть жертвы

В Николаевской области 17 ноября столкнулись сразу четыре грузовика. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Медики госпитализировали его в больницу. Авария случилась на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск, столкнулись грузовики Renault Premium, Volvo FN, DAF.

В ДТП попали сразу четыре фуры / Фото: Коллаж: Сегодня

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Тищенко не заметил пенсионера, который собирал еду у мемориала жертвам Голодомора

Депутат Николай Тищенко почтил память жертв Голодомора. Как передает корреспондент "Сегодня", он совсем не заметил пенсионера, который собирал еду рядом с ним.