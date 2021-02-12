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На Донбассе подорвался еще один боец ВСУ

12 февраля, 16:04

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Инцидент произошел неподалеку от Мариуполя

Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.

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Об этом ОТГ "Восток" сообщает на своей странице в Facebook.

Воин был оперативно отправлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Поселок Павлополь Волновахского района расположен в 20 км к северо-западу от контролируемого ВСУ Мариуполя.

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Напомним, 6 февраля в районе Марьинки погибли два бойца 28-й бригады ВСУ – Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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Также сообщалось, что 21 января в районе ответственности ОТГ "Восток"погиб морпех Александр Отрепьев из 36-й бригады морской пехоты ВСУ им. контр-адмирала Михаила Белинского.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Мариуполь ранение Павлополь морпех подрыв потери ВСУ

Источник: Сегодня

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